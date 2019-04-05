Воронов объяснил, почему российские молодые баскетболисты не прогрессируют

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Защитник петербургского «Зенита» Евгений Воронов поделился мнением, почему у молодых российских баскетболистов нет прогресса.
Воронов объяснил, почему российские молодые баскетболисты не прогрессируют
  • РИА Новости

«Если бы в юности у меня имелись те ресурсы, которыми они могут пользоваться, играл бы намного лучше. Не могу сказать, что ребята относятся к тренировкам внимательнее. Конечно, есть молодые, которые хотят работать и стремятся к чему-то, но сейчас у людей немного другой менталитет», — сказал баскетболист в интервью RT.

По его словам, на данный момент молодым игрокам доступно всё, что угодно. Из-за этого у людей исчезает стремление. Он также подчеркнул, что это больше всего касается жителей мегаполисов.

«А выбиваются чаще всего люди из небольших городков, которые ничего не имеют. В сборной России на Олимпийских играх-2012 не было ни одного москвича. Да и сейчас смотришь на некоторых способных парней и думаешь: «Какие же вы ленивые». Их вроде бы толкают вперёд, у них есть всё для работы, но они ничего не хотят. А когда петух клюёт в одно место, чаще всего бывает поздно», — добавил Воронов.

Ранее Воронов заявил, что ему уже не стать Алексеем Шведом или Стефеном Карри.

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