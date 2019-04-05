Баскетболист Воронов: мне уже не стать Шведом или Карри

Баскетболист петербургского «Зенита» Евгений Воронов прокомментировал тот факт, что раньше его считали игроком исключительно оборонительного плана, хотя в настоящее время он значительно прибавил в атакующих действиях на площадке.

«Даже Владимир Гомельский как-то написал, что я практически не участвую в нападении. Но с годами всё изменилось — стал опытнее, увереннее в себе. Сейчас я занял ту нишу, которую мог занять. Мне уже не стать Алексеем Шведом, Стефеном Карри или Виктором Хряпой. Просто делаю то, что у меня лучше всего получается», — заявил спортсмен в интервью RT.

По словам Воронова, про его способности в обороне знали все тренеры, с которыми он работал, но после перехода в «Зенит» благодаря доверию Василия Карасёва он проявил себя и у чужого кольца.

«Хотя так же мог играть ещё в «Динамо», но тогда не удавалось доказать это тренерам», — добавил Воронов.

Ранее баскетболист ЦСКА Хайнс получил дисквалификацию в Единой лиге ВТБ.