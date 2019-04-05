Баскетболист ЦСКА Хайнс получил дисквалификацию в Единой лиге ВТБ

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Игрок ПБК ЦСКА Кайл Хайнс получил дисквалификацию за участие в потасовке во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа.
Баскетболист ЦСКА Хайнс получил дисквалификацию в Единой лиге ВТБ
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт ЦСКА, директорат Единой лиги ВТБ принял решение дисквалифицировать центрового армейцев Кайла Хайнса на две игры за участие в потасовке в концовке поединка регулярного чемпионата против УНИКСа.

Также американец получил три матча условной дисквалификации, которая вступит в силу в случае следующего нарушения регламента баскетболистом ЦСКА до окончания сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет с «Басконией» в плей-офф баскетбольной Евролиги.

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