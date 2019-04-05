Баскетболист ЦСКА Хайнс получил дисквалификацию в Единой лиге ВТБ

Игрок ПБК ЦСКА Кайл Хайнс получил дисквалификацию за участие в потасовке во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа.

Как сообщает официальный сайт ЦСКА, директорат Единой лиги ВТБ принял решение дисквалифицировать центрового армейцев Кайла Хайнса на две игры за участие в потасовке в концовке поединка регулярного чемпионата против УНИКСа.

Также американец получил три матча условной дисквалификации, которая вступит в силу в случае следующего нарушения регламента баскетболистом ЦСКА до окончания сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет с «Басконией» в плей-офф баскетбольной Евролиги.