ЦСКА сыграет с «Басконией» в плей-офф баскетбольной Евролиги

По итогам регулярного чемпионата Евролиги соперником баскетболистов московского ЦСКА стала испанская «Баскония».

После победы над «Басконией» (82:78) в 30-м туре баскетбольной Евролиги баскетболисты ЦСКА заняли второе место в регулярном чемпионате турнира, имея в активе 24 победы.

Согласно регламенту соревнования, соперником москвичей в четвертьфинале станет команда, занявшая седьмое место. Ей стала всё та же «Баскония», показавшая результат 15-15.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Басконию» в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги.