ЦСКА победил «Басконию» в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги

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Московский ЦСКА одержал победу над испанской «Басконией» в матче заключительного, 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
ЦСКА победил «Басконию» в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 82:78 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 16 очков. Ещё 14 очков команде принёс Кори Хиггинс. Дэниел Хэкетт и Нандо де Коло набрали по 11 очков.

За «Басконию» 17 очков набрал Марселиньо Уэртас. Шейвод Шилдс и Венсан Пуарье записали в свой актив по 12 баллов.

ЦСКА, уже обеспечивший себе выход в плей-офф, занимает второе место в турнирной таблице Евролиги (24-6). «Баскония» располагается на седьмой строчке (15-15).

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» уступил «Антверпу» в 1/4 финала баскетбольной ЛЧ и покинул турнир.

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