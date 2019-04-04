ЦСКА победил «Басконию» в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 82:78 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 16 очков. Ещё 14 очков команде принёс Кори Хиггинс. Дэниел Хэкетт и Нандо де Коло набрали по 11 очков.
За «Басконию» 17 очков набрал Марселиньо Уэртас. Шейвод Шилдс и Венсан Пуарье записали в свой актив по 12 баллов.
ЦСКА, уже обеспечивший себе выход в плей-офф, занимает второе место в турнирной таблице Евролиги (24-6). «Баскония» располагается на седьмой строчке (15-15).
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» уступил «Антверпу» в 1/4 финала баскетбольной ЛЧ и покинул турнир.