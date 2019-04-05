Градский: «Спартаку» очень не хватает Дзюбы

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Народный артист России Александр Градский, известный болельщик московского «Спартака», выразил мнение, что команде не хватает в нападении своего воспитанника Артёма Дзюбы, который в настоящее время выступает за петербургский «Зенит».
Градский: «Спартаку» очень не хватает Дзюбы
  • РИА Новости

«Как можно было за 15 лет «Спартаку» потерять четырёх супернападающих уровня сборной России: Дзюбу, молодого Дмитрия Сычёва, Павла Погребняка и Романа Павлюченко? Они хорошие бомбардиры, а клуб не сумел их удержать. Дзюбы сейчас «Спартаку» очень сильно не хватает», — цитирует артиста «Советский спорт».

Он также поделился мнением, в чём главная проблема в игре красно-белых.

«Очень давно нет опорного полузащитника, основного ведущего и делающего игру со смыслом. Фернандо на эту роль не подходит, он полный и еле ходит. У Зобнина и Гулиева пока не видел поставленного удара. Это, кстати, тоже проблема. Кто в сегодняшнем «Спартаке» имеет поставленный удар с игры? Я бы назвал только Данилу Прошлякова, но он играет за вторую команду в ФНЛ», — сказал Градский.

Ранее Градский выразил мнение, что Глушаков не виноват в увольнении Карреры из «Спартака».

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