Градский: «Спартаку» очень не хватает Дзюбы

Народный артист России Александр Градский, известный болельщик московского «Спартака», выразил мнение, что команде не хватает в нападении своего воспитанника Артёма Дзюбы, который в настоящее время выступает за петербургский «Зенит».

«Как можно было за 15 лет «Спартаку» потерять четырёх супернападающих уровня сборной России: Дзюбу, молодого Дмитрия Сычёва, Павла Погребняка и Романа Павлюченко? Они хорошие бомбардиры, а клуб не сумел их удержать. Дзюбы сейчас «Спартаку» очень сильно не хватает», — цитирует артиста «Советский спорт».

Он также поделился мнением, в чём главная проблема в игре красно-белых.

«Очень давно нет опорного полузащитника, основного ведущего и делающего игру со смыслом. Фернандо на эту роль не подходит, он полный и еле ходит. У Зобнина и Гулиева пока не видел поставленного удара. Это, кстати, тоже проблема. Кто в сегодняшнем «Спартаке» имеет поставленный удар с игры? Я бы назвал только Данилу Прошлякова, но он играет за вторую команду в ФНЛ», — сказал Градский.

Ранее Градский выразил мнение, что Глушаков не виноват в увольнении Карреры из «Спартака».