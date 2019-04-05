Градский считает, что Глушаков не виноват в увольнении Карреры из «Спартака»
- РИА Новости
«Я не понимаю, откуда взялся этот фон. Чего к Денису пристали? Обвиняют в том, что он сплавил Карреру? Он этого сделать не мог. В качестве импровизации… Каррера перестал ставить его в состав, потому что Денис губил много атак. И Глушаков пошёл жаловаться к хозяину клуба», — цитирует артиста «Советский спорт».
По мнению Градского, конфликт произошёл именно между Каррерой и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, который настоял на появлении футболиста в составе.
«Вот вам и конфликт, но это конфликт не Глушакова и Карреры, а Карреры и Федуна. Каррера не мог принять самостоятельное решение, потому что футболисты сразу бежали к Федуну. Это идёт от того, что у команды полтора руководителя — хозяин и тренер», — сказал артист.
Ранее Градский выразил мнение, что Кононову не хватает характера для работы главным тренером в «Спартаке».