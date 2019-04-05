Градский считает, что Глушаков не виноват в увольнении Карреры из «Спартака»

Народный артист России Александр Градский, известный болельщик московского «Спартака», заявил, что не понимает, откуда вокруг клуба появился негативный фон, а также почему в этом обвиняют капитана команды Дениса Глушакова.

«Я не понимаю, откуда взялся этот фон. Чего к Денису пристали? Обвиняют в том, что он сплавил Карреру? Он этого сделать не мог. В качестве импровизации… Каррера перестал ставить его в состав, потому что Денис губил много атак. И Глушаков пошёл жаловаться к хозяину клуба», — цитирует артиста «Советский спорт».

По мнению Градского, конфликт произошёл именно между Каррерой и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, который настоял на появлении футболиста в составе.

«Вот вам и конфликт, но это конфликт не Глушакова и Карреры, а Карреры и Федуна. Каррера не мог принять самостоятельное решение, потому что футболисты сразу бежали к Федуну. Это идёт от того, что у команды полтора руководителя — хозяин и тренер», — сказал артист.

Ранее Градский выразил мнение, что Кононову не хватает характера для работы главным тренером в «Спартаке».