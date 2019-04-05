В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном

В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.

В беседе с РИА Новости представитель ведомства подтвердил факт ЧП.

«Рассматриваем этот инцидент как техническую ошибку. Позиция Российской Федерации о непризнании Косова остаётся неизменной. Она основана на международном праве и резолюции СБ ООН 1244», — уточнил собеседник агентства.

При этом он добавил, что в МИД России обратили внимание компетентных органов Чечни на недопустимость использования на территории страны символики непризнанных квазигосударственных образований.

Летом 2018 года сообщалось, что игрок сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири вышел на матч ЧМ-2018 с Сербией в бутсе с изображением флага Косова.