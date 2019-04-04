Хартли рассказал, какой была задача «Авангарда» на четвёртый матч с «Салаватом Юлаевым»

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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу своих подопечных над уфимским клубом «Салават Юлаев» в четвёртом матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хартли рассказал, какой была задача «Авангарда» на четвёртый матч с «Салаватом Юлаевым»
  • РИА Новости

«Сегодня был отличный ответный ход нашей команды. Вчера мы провели собрание и в основном говорили о том, как нужно сфокусироваться на стартовые 20 минут. Нас даже матч целиком не так сильно интересовал. Нам нужно было выстоять в первом периоде — и это получилось», — приводит слова Хартли Sport24.

Он отметил, что прошедшая игра была эмоциональной, но теперь команду волнует лишь следующий матч.

«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» — 4:2. Счёт в серии стал 3:1 в пользу омской команды. Пятая игра пройдёт в подмосковной Балашихе 4 апреля.

Ранее сообщалось, что Леонид Вайсфельд подтвердил своё отстранение от работы на матчах между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».

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