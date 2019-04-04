Диетолог высказался о лишнем весе Кокорина

Диетолог и специалист по снижению веса и физическим нагрузкам Артём Мандравин высказал мнение физической форме нападающего «Зенита» Александра Кокорина, находящегося под стражей в СИЗО «Бутырка».

«На нынешнее состояние Александра Кокорина повлияло множество факторов: ежедневный стресс, еда в СИЗО с большим содержанием углеводов, передачки в камеру и подавленное эмоциональное состояние. В любом случае Александру удастся вернуться в хорошую физическую форму», — приводит слова Мандравина «Чемпионат».

Он отметил, что у Кокорина не должно возникнуть проблем с набором формы.

«Есть масса примеров, когда спортсменам приходилось приложить много усилий, чтобы вернуться в форму, например Александр Емельяненко. Кокорин ещё молод, поэтому процесс снижения веса не будет для него огромной проблемой», — добавил специалист.

11 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

3 апреля 2019 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 25 сентября 2019 года.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков выразил сомнение, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол.