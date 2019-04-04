Экс-игрок «Локомотива» и сборной Нигерии по футболу Одемвингие объявил о завершении карьеры

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Бывший нападающий сборной Нигерии по футболу Питер Одемвингие принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 37 лет.
Экс-игрок «Локомотива» и сборной Нигерии по футболу Одемвингие объявил о завершении карьеры
  • © Alexander Chernykh/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом спортсмен рассказал в интервью Sky Sports.

В послужном списке Одемвингие, родившегося в Узбекистане и делавшего первые шаги в футболе в школе московского ЦСКА, значатся выступления за французский «Лилль», российский «Локомотив», а также английские «Вест Бромвич Альбион», «Сток Сити» и «Кардифф Сити». В составе «железнодорожников», цвета которых форвард защищал в период с 2007 по 2010 год, он провёл 80 официальных матчей во всех турнирах, отметившись 23 забитыми мячами.

Кроме того, Одемвингие отыграл 63 матча за национальную команду Нигерии, с которой нападающий трижды становился бронзовым призёром Кубка африканских наций, завоевал серебряную медаль летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине и принял участие в двух чемпионатах мира.

Ранее Одемвингие рассказал, что планирует перейти на тренерскую работу по окончании карьеры футболиста.

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