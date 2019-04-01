Экс-футболист «Локомотива» Одемвингие рассказал, когда завершит карьеру

Бывший нападающий московского «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, когда объявит о завершении профессиональной карьеры.

«После прощального матча капитана сборной Карима Хагги в Тунисе точно решил завязать. Был маленький шанс, что ещё поиграю в одном из узбекских клубов, но не сложилось. В начале апреля официально объявлю о завершении карьеры. Сосредоточусь пока на семье, экспертной работе в медиа и обязанностях посла женского чемпионата мира», — приводит слова Одемвингие «Матч ТВ».

Он отметил, что с удовольствием будет участвовать в благотворительных и ветеранских матчах, но всерьёз футболом больше не намерен заниматься.

«В планах получение тренерской лицензии и трудоустройство. Возможно, в Азии или Африке, есть такие намёки», — добавил 37-летний футболист.

Одемвингие родился в Узбекистане, в 12 лет вместе с родителями переехал в Татарстан, а затем в Москву, где занимался в футбольной школе ЦСКА. В возрасте 17 лет отец отправил его в Нигерию. На профессиональном уровне он играл за нигерийский «Бендел Иншурэнс», бельгийский «Ла-Лувьер», французский «Лилль», московский «Локомотив», английские «Вест Бромвич Альбион», «Кардифф Сити», «Сток Сити», «Бристоль Сити», «Ротерем Юнайтед» а также индонезийский «Мадура Юнайтед».

В составе сборной Нигерии он трижды завоевал бронзу Кубка африканских наций, а также серебро Олимпийских игр 2008 года.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир сборной Австралии по футболу Тим Кэхилл объявил о завершении карьеры.