Лучший бомбардир сборной Австралии по футболу объявил о завершении карьеры

Известный австралийский футболист Тим Кэхилл принял решение завершить профессиональную карьеру.

Об этом 39-летний форвард сообщил в своём Twitter.

«Самая сильная вещь — достичь того, о чём мечтал детстве. Когда я был ребёнком, я хотел только стать футболистом. Было удивительно профессионально заниматься тем, что я люблю, в течение 23 лет. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом приключении, теперь время уходить на покой и посвятить больше времени моей семье», — написал Кэхилл.

На протяжении профессиональной карьеры он играл за такие клубы, как английские «Миллуолл» и «Эвертон», американский «Нью-Йорк Ред Булл», китайские «Шанхай Шеньхуа» и «Ханчжоу Гринтаун», австралийский «Мельбург Сити» и индийский «Джамшедпур».

В составе сборной Австралии, за которую Кэхилл дебютировал в 2004 году, он принял участие в четырёх чемпионатах мира. В общей сложности он сыграл в 108 матчах, и забил 50 мячей, что сделало его лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Ранее сообщалось, что Гонасало Игуаин объявил об уходе из сборной Аргентины.