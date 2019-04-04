В UFC отреагировали на конфликт между Нурмагомедовым и Макгрегором в социальных сетях

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал конфликт, возникший между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в социальных сетях.

«Я в курсе относительно недавнего обмена сообщениями между Нурмагомедовым и Макгрегором. Ситуация дошла до неприемлемого уровня», — цитирует главу UFC сайт Mmajunkie.com.

По словам Уайта, в настоящее время UFC предпринимает все необходимые действия, чтобы связаться с командами обоих бойцов и уладить ситуацию. Могут ли к Нурмагомедову и Макгрегору быть применены какие-либо санкции по мотивам инцидента, президент организации не уточнил.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал Макгрегора насильником и лицемером.