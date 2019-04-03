Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.

«Насильник, ты насильник. Ты лицемер, который не отвечает за свои действия. Мы увидим, как правосудие найдёт тебя», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Перед этим Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова в социальной сети, но затем быстро удалил пост.

6 октября прошлого года Нурмагомедов удушающим приёмом победил Макгрегора и защитил титул UFC.

Ранее менеджер Нурмагомедова ответил на высказывания Макгрегора в Twitter.