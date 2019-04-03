Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.
Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Насильник, ты насильник. Ты лицемер, который не отвечает за свои действия. Мы увидим, как правосудие найдёт тебя», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Перед этим Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова в социальной сети, но затем быстро удалил пост.

6 октября прошлого года Нурмагомедов удушающим приёмом победил Макгрегора и защитил титул UFC.

Ранее менеджер Нурмагомедова ответил на высказывания Макгрегора в Twitter.

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