Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером
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«Насильник, ты насильник. Ты лицемер, который не отвечает за свои действия. Мы увидим, как правосудие найдёт тебя», — написал Нурмагомедов в Twitter.
Перед этим Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова в социальной сети, но затем быстро удалил пост.
6 октября прошлого года Нурмагомедов удушающим приёмом победил Макгрегора и защитил титул UFC.
Ранее менеджер Нурмагомедова ответил на высказывания Макгрегора в Twitter.
Rapist, you are Rapist.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 3 апреля 2019 г.
You are a hypocrite who is not responsible for your actions. Justice will find you.
We will see.@TheNotoriousMMApic.twitter.com/317rLK5TVN