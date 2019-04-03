Арабская фигуристка высказалась о соперничестве Медведевой и Загитовой

Фигуристка из ОАЭ Захра Лари поделилась мнением о противостоянии между двумя россиянками Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

«Здоровая конкуренция всегда идёт на пользу, даже если за пределами катка эти люди кажутся хорошими друзьями. Иначе у тебя просто не будет стимула выкладываться на полную. Поэтому я считаю, что они подталкивают друг друга вперёд», — заявила фигуристка в интервью RT.

Тем не менее она отметила, что отдаёт предпочтение двукратной призёрке Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Я симпатизирую обеим, но стиль Евгении мне ближе. Мне кажется, в её выступлениях, в её хореографии чувствуется большая страсть», — добавила она.

Ранее Лари рассказала о том, кто является её кумиром в фигурном катании.