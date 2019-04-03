Арабская фигуристка высказалась о соперничестве Медведевой и Загитовой

Короткая ссылка
Фигуристка из ОАЭ Захра Лари поделилась мнением о противостоянии между двумя россиянками Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.
Арабская фигуристка высказалась о соперничестве Медведевой и Загитовой
  • РИА Новости

«Здоровая конкуренция всегда идёт на пользу, даже если за пределами катка эти люди кажутся хорошими друзьями. Иначе у тебя просто не будет стимула выкладываться на полную. Поэтому я считаю, что они подталкивают друг друга вперёд», — заявила фигуристка в интервью RT.

Тем не менее она отметила, что отдаёт предпочтение двукратной призёрке Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Я симпатизирую обеим, но стиль Евгении мне ближе. Мне кажется, в её выступлениях, в её хореографии чувствуется большая страсть», — добавила она.

Ранее Лари рассказала о том, кто является её кумиром в фигурном катании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить