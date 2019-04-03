Юрист: напавшему на Уткина грозит до пяти лет лишения свободы

Адвокат и юрист Андрей Князев прокомментировал нападение на известного футбольного журналиста и видеоблогера Василия Уткина, заявив, что уголовное дело может быть возбуждено на основании заявлений в СМИ.

«Сообщение в СМИ является основанием для проведения проверки и возбуждения уголовного дела. Не всё решает слово потерпевшего. Дело должно быть возбуждено согласно ст. 213 УК России («Хулиганство»), ч. 2. Наказание — до пяти лет лишения свободы. Если только это не нападение по найму», — цитирует юриста «Чемпионат».

Также Князев добавил, что отказ Уткина написать заявление может быть обоснован запугиванием со стороны нападавшего.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Черышев назвал бредом предположение, что за нападением на Уткина стоит Черчесов.