Юрист: напавшему на Уткина грозит до пяти лет лишения свободы

Короткая ссылка
Адвокат и юрист Андрей Князев прокомментировал нападение на известного футбольного журналиста и видеоблогера Василия Уткина, заявив, что уголовное дело может быть возбуждено на основании заявлений в СМИ.
Юрист: напавшему на Уткина грозит до пяти лет лишения свободы
  • © Facebook

«Сообщение в СМИ является основанием для проведения проверки и возбуждения уголовного дела. Не всё решает слово потерпевшего. Дело должно быть возбуждено согласно ст. 213 УК России («Хулиганство»), ч. 2. Наказание — до пяти лет лишения свободы. Если только это не нападение по найму», — цитирует юриста «Чемпионат».

Также Князев добавил, что отказ Уткина написать заявление может быть обоснован запугиванием со стороны нападавшего.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Черышев назвал бредом предположение, что за нападением на Уткина стоит Черчесов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить