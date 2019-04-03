Дмитрий Черышев назвал бредом предположение, что за нападением на Уткина стоит Черчесов

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев считает, что Василию Уткину не стоит обвинять в покушении на него главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Дмитрий Черышев назвал бредом предположение, что за нападением на Уткина стоит Черчесов
  • © Роман Владимиров
  • РИА Новости

«Я не знаю, из-за чего это, и на чью-то сторону вставать не могу. Неприятно, что такой инцидент произошёл с Василием Уткиным, но обвинить тренера и говорить, что он нанял людей, — это, наверное, бред настоящий», — цитирует Черышева «Говорит Москва».

Василий Уткин заявил, что, кроме Станислава Черчесова, ему больше некого подозревать в организации нападения на него.

Ранее сообщалось, что Канделаки заявила о непричастности к нападению на Уткина.

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