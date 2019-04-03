«Тампа» уступила «Монреалю» в НХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях уступил «Монреаль Канадиенс».
«Тампа» уступила «Монреалю» в НХЛ
  • Reuters
  • © Eric Bolte-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в Монреале, закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

У «Канадиенс» забили Нейт Томпсон, Йоэль Армиа, Арттури Лехтонен и Макс Доми.

В составе «Тампы» голами отличились Стивен Стэмкос и Седрик Пакетт.

Российский нападающий «Лайтнинга» Никита Кучеров не сумел отличиться результативными действиями. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл матч в запасе.

Ранее четыре очка Радулова помогли «Далласу» обыграть «Филадельфию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить