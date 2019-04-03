«Тампа» уступила «Монреалю» в НХЛ
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Встреча, проходившая в Монреале, закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
У «Канадиенс» забили Нейт Томпсон, Йоэль Армиа, Арттури Лехтонен и Макс Доми.
В составе «Тампы» голами отличились Стивен Стэмкос и Седрик Пакетт.
Российский нападающий «Лайтнинга» Никита Кучеров не сумел отличиться результативными действиями. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл матч в запасе.
Ранее четыре очка Радулова помогли «Далласу» обыграть «Филадельфию».