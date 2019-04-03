Четыре очка Радулова помогли «Далласу» обыграть «Филадельфию»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на своём льду оказался сильнее «Филадельфия Флайерз».
Четыре очка Радулова помогли «Далласу» обыграть «Филадельфию»
  • globallookpress.com
  • © Matthew Pearce/Icon Sportswire

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей забили Александр Радулов (дважды), Эса Линделль, Джейсон Дикинсон, Тайлер Питлик и Джейсон Комо.

У «Филадельфии» голы на счету Оскара Линдблома и Шейна Гостисбера. 

Первой звездой встречи был назван форвард «Далласа» Александр Радулов, набравший четыре очка (2 + 2). 

Российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 32 броска из 34.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Бобровский признан второй звездой месяца в НХЛ.

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