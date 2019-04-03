Четыре очка Радулова помогли «Далласу» обыграть «Филадельфию»
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Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
В составе победителей забили Александр Радулов (дважды), Эса Линделль, Джейсон Дикинсон, Тайлер Питлик и Джейсон Комо.
У «Филадельфии» голы на счету Оскара Линдблома и Шейна Гостисбера.
Первой звездой встречи был назван форвард «Далласа» Александр Радулов, набравший четыре очка (2 + 2).
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