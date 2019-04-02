Бобровский признан второй звездой месяца в НХЛ

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Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой по итогам марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Бобровский признан второй звездой месяца в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Бобровский помог своей команде одержать девять побед в 13 матчах, в трёх из которых сохранил свои ворота неприкосновенными, отражая 94% бросков при коэффициенте надёжности 1,74.

Первой звездой месяца стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, записавший в свой актив 27 (7 + 20) очков в 14 матчах.

Третьей звездой марта признан нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, набравший 23 (9 + 14) очка в 15 матчах.

Ранее сообщалось, что Бобровский стал лидером сезона в НХЛ по количеству сухих матчей.

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