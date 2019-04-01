Бобровский стал лидером сезона в НХЛ по количеству сухих матчей

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вышел на первое место по количеству сухих матчей за сезон в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Это стало возможным благодаря игре на ноль в матче с «Баффало Сэйбрз», в котором Бобровский отразил все 38 бросков по своим воротам.

Таким образом, теперь в активе Бобровского девять сухих матчей в текущем сезоне. Он вышел на чистое первое место в лиге по данному показателю, опередив вратаря «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри.

Российский голкипер также обновил личный рекорд по данному показателю. Прежнее достижение составляло восемь сухих игр.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» разгромил «Баффало» в матче НХЛ.