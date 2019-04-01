Бобровский стал лидером сезона в НХЛ по количеству сухих матчей
- Reuters
Это стало возможным благодаря игре на ноль в матче с «Баффало Сэйбрз», в котором Бобровский отразил все 38 бросков по своим воротам.
Таким образом, теперь в активе Бобровского девять сухих матчей в текущем сезоне. Он вышел на чистое первое место в лиге по данному показателю, опередив вратаря «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри.
Российский голкипер также обновил личный рекорд по данному показателю. Прежнее достижение составляло восемь сухих игр.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» разгромил «Баффало» в матче НХЛ.