«Коламбус» разгромил «Баффало» в матче НХЛ, Бобровский отразил 38 бросков

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«Коламбус Блю Джекетс» одержал разгромную победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Коламбус» разгромил «Баффало» в матче НХЛ, Бобровский отразил 38 бросков
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе «Коламбуса» отличились Пьер-Люк Дюбуа, Оливер Бьёркстранд, Ник Фолиньо и Джош Андерссон. Артемий Панарин очков не набрал, а Сергей Бобровский отразил все 38 бросков по своим воротам.

«Коламбус» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 94 очка. «Баффало» с 72 баллами — 14-й.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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