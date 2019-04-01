«Коламбус» разгромил «Баффало» в матче НХЛ, Бобровский отразил 38 бросков

«Коламбус Блю Джекетс» одержал разгромную победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе «Коламбуса» отличились Пьер-Люк Дюбуа, Оливер Бьёркстранд, Ник Фолиньо и Джош Андерссон. Артемий Панарин очков не набрал, а Сергей Бобровский отразил все 38 бросков по своим воротам.

«Коламбус» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 94 очка. «Баффало» с 72 баллами — 14-й.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.