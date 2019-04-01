«Коламбус» разгромил «Баффало» в матче НХЛ, Бобровский отразил 38 бросков
- Reuters
Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В составе «Коламбуса» отличились Пьер-Люк Дюбуа, Оливер Бьёркстранд, Ник Фолиньо и Джош Андерссон. Артемий Панарин очков не набрал, а Сергей Бобровский отразил все 38 бросков по своим воротам.
«Коламбус» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 94 очка. «Баффало» с 72 баллами — 14-й.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.