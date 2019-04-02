Турецкий «Бешикташ» заинтересовался футболистом ЦСКА Влашичем
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- РИА Новости
Как сообщает Fotospor, турецкий «Бешикташ» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА Николы Влашича. Сообщается, что скауты клуба просматривали игрока во время матча 21-го тура РПЛ с «Уфой», в котором хорвату удалось забить мяч.
По информации источника, турецкий клуб хотел бы арендовать футболиста, права на которого принадлежат английскому «Эвертону».
Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы.