Турецкий «Бешикташ» заинтересовался футболистом ЦСКА Влашичем

По информации турецкой прессы, скауты «Бешикташа» просматривали полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича во время поединка 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

Как сообщает Fotospor, турецкий «Бешикташ» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА Николы Влашича. Сообщается, что скауты клуба просматривали игрока во время матча 21-го тура РПЛ с «Уфой», в котором хорвату удалось забить мяч.

По информации источника, турецкий клуб хотел бы арендовать футболиста, права на которого принадлежат английскому «Эвертону».

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы.