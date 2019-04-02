Уайт считает, что Макгрегор заявил об окончании карьеры из-за желания получить акции UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что сомневается в окончательном уходе Конора Макгрегора из MMA. По его мнению, ирландец слишком зациклен на том, чтобы стать акционером организации.

«Сомневаюсь, что Макгрегор действительно ушёл из ММА. Наверное, за этим заявлением что-то стоит, он хочет провести с нами встречу. Мы сделаем это в ближайшие недели. У Конора много денег, но он слишком много думает об акциях UFC», — цитирует Уайта MMA Mania.

Также президент UFC добавил, организация ценит Макгрегора, однако удовлетворить его требования сложно.

Ранее российский боец UFC был пожизненно отстранён за нарушение антидопинговых правил.