Уайт считает, что Макгрегор заявил об окончании карьеры из-за желания получить акции UFC
- Reuters
«Сомневаюсь, что Макгрегор действительно ушёл из ММА. Наверное, за этим заявлением что-то стоит, он хочет провести с нами встречу. Мы сделаем это в ближайшие недели. У Конора много денег, но он слишком много думает об акциях UFC», — цитирует Уайта MMA Mania.
Также президент UFC добавил, организация ценит Макгрегора, однако удовлетворить его требования сложно.
Ранее российский боец UFC был пожизненно отстранён за нарушение антидопинговых правил.