Уайт считает, что Макгрегор заявил об окончании карьеры из-за желания получить акции UFC

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что сомневается в окончательном уходе Конора Макгрегора из MMA. По его мнению, ирландец слишком зациклен на том, чтобы стать акционером организации.
Уайт считает, что Макгрегор заявил об окончании карьеры из-за желания получить акции UFC
  • Reuters

«Сомневаюсь, что Макгрегор действительно ушёл из ММА. Наверное, за этим заявлением что-то стоит, он хочет провести с нами встречу. Мы сделаем это в ближайшие недели. У Конора много денег, но он слишком много думает об акциях UFC», — цитирует Уайта MMA Mania.

Также президент UFC добавил, организация ценит Макгрегора, однако удовлетворить его требования сложно.

Ранее российский боец UFC был пожизненно отстранён за нарушение антидопинговых правил.

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