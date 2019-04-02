Российский боец UFC пожизненно отстранён за нарушение антидопинговых правил

Короткая ссылка
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Руслан Магомедов получил пожизненную дисквалификацию за то, что трижды нарушил антидопинговые правила.

Об этом сообщает официальный сайт Американского антидопингового агентства (USADA).

В 2016 году спортсмен был дисквалифицирован за допинг первый раз. Тогда он был отстранён на два года. В 2018 году в его проба снова показала положительный результат. В этом году Магомедов отказался завершить процедуру сдачи тестирования без веских причин.

Его дисквалификация начнёт свой отсчёт от пятого ноября 2018 года.

В активе Магомедова 15 боёв в MMA, среди которых 14 побед и одно поражение.

Ранее Хосе Альдо поблагодарил Конора Макгрегора за вклад в ММА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить