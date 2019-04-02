Российский боец UFC пожизненно отстранён за нарушение антидопинговых правил
Об этом сообщает официальный сайт Американского антидопингового агентства (USADA).
В 2016 году спортсмен был дисквалифицирован за допинг первый раз. Тогда он был отстранён на два года. В 2018 году в его проба снова показала положительный результат. В этом году Магомедов отказался завершить процедуру сдачи тестирования без веских причин.
Его дисквалификация начнёт свой отсчёт от пятого ноября 2018 года.
В активе Магомедова 15 боёв в MMA, среди которых 14 побед и одно поражение.
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