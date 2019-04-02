Российский боец UFC пожизненно отстранён за нарушение антидопинговых правил

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Руслан Магомедов получил пожизненную дисквалификацию за то, что трижды нарушил антидопинговые правила.

Об этом сообщает официальный сайт Американского антидопингового агентства (USADA).

В 2016 году спортсмен был дисквалифицирован за допинг первый раз. Тогда он был отстранён на два года. В 2018 году в его проба снова показала положительный результат. В этом году Магомедов отказался завершить процедуру сдачи тестирования без веских причин.

Его дисквалификация начнёт свой отсчёт от пятого ноября 2018 года.

В активе Магомедова 15 боёв в MMA, среди которых 14 побед и одно поражение.

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