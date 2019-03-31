Альдо поблагодарил Макгрегора за вклад в ММА
- Reuters
«Макгрегор многое сделал для смешанных единоборств, выиграл множество трофеев. Если бы я получил $80 млн за поединок с Флойдом Мейвезером — младшим, вы бы тоже больше меня не увидели в UFC. У Конора была великолепная карьера, он отличный боец. Если он действительно завершил выступления, то можно лишь поблагодарить его за вклад в наш вид спорта», — заявил боец в интервью Portal do Vale Turdo.
Конор Макгрегор победил Хосе Альдо на UFC 194 за 13 секунд в бою за титул чемпиона организации в полулёгком весе.
Ранее Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления.