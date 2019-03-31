Альдо поблагодарил Макгрегора за вклад в ММА

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хосе Альдо отреагировал на завершение Конором Макгрегором карьеры, заявив, что ирландец многое сделал для смешанных единоборств.

«Макгрегор многое сделал для смешанных единоборств, выиграл множество трофеев. Если бы я получил $80 млн за поединок с Флойдом Мейвезером — младшим, вы бы тоже больше меня не увидели в UFC. У Конора была великолепная карьера, он отличный боец. Если он действительно завершил выступления, то можно лишь поблагодарить его за вклад в наш вид спорта», — заявил боец в интервью Portal do Vale Turdo.

Конор Макгрегор победил Хосе Альдо на UFC 194 за 13 секунд в бою за титул чемпиона организации в полулёгком весе.

Ранее Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления.