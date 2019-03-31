Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.

«Деньги приходят и уходят, но честь, которую ты потерял, никогда не вернёшь. Живи с этим», — написал спортсмен в Twitter.

Он также обратил внимание на то, что Макгрегор активизировался в социальных сетях после того, как объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

«Закончил карьеру в ММА и начал карьеру в Twitter?» — отметил Нурмагомедов.

Напомним, что 6 октября 2018 года Нурмагомедов удушающим приёмом одолел Макгрегора в титульном бою в Лас-Вегасе. После этого спортсмены устроили потасовку, за что оба были отстранены.

Ранее Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой.