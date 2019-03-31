Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления
- Reuters
«Деньги приходят и уходят, но честь, которую ты потерял, никогда не вернёшь. Живи с этим», — написал спортсмен в Twitter.
Он также обратил внимание на то, что Макгрегор активизировался в социальных сетях после того, как объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
«Закончил карьеру в ММА и начал карьеру в Twitter?» — отметил Нурмагомедов.
Напомним, что 6 октября 2018 года Нурмагомедов удушающим приёмом одолел Макгрегора в титульном бою в Лас-Вегасе. После этого спортсмены устроили потасовку, за что оба были отстранены.
Ранее Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой.
@TheNotoriousMMA money comes and goes, the honor that you lost that evening will never return, live with it.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 31 марта 2019 г.
Finish career in mma, but start career on twitter? #twitterWarrior