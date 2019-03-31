Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой
- Reuters
«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Он также добавил, что ожидает «крутую вечеринку» в Лас-Вегасе.
Напомним, что 6 октября 2018 года Нурмагомедов удушающим приёмом одолел Макгрегора в титульном бою в Лас-Вегасе. После этого спортсмены устроили потасовку, за что оба были отстранены.
Недавно Макгрегор объявил о решении завершить карьеру в смешанных единоборствах.
Ранее американский боец UFC Джастин Гэтжи назвал себя главной угрозой для Нурмагомедова.
You got your money took and your brothers eye socket shook when you fought me you little rat.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 марта 2019 г.
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