Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил оскорблением на сообщение чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, в котором тот поблагодарил своих болельщиков за поддержку.
Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой
  • Reuters

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Он также добавил, что ожидает «крутую вечеринку» в Лас-Вегасе.

Напомним, что 6 октября 2018 года Нурмагомедов удушающим приёмом одолел Макгрегора в титульном бою в Лас-Вегасе. После этого спортсмены устроили потасовку, за что оба были отстранены. 

Недавно Макгрегор объявил о решении завершить карьеру в смешанных единоборствах.

Ранее американский боец UFC Джастин Гэтжи назвал себя главной угрозой для Нурмагомедова.

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