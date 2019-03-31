Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил оскорблением на сообщение чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, в котором тот поблагодарил своих болельщиков за поддержку.

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Он также добавил, что ожидает «крутую вечеринку» в Лас-Вегасе.

Напомним, что 6 октября 2018 года Нурмагомедов удушающим приёмом одолел Макгрегора в титульном бою в Лас-Вегасе. После этого спортсмены устроили потасовку, за что оба были отстранены.

Недавно Макгрегор объявил о решении завершить карьеру в смешанных единоборствах.

Ранее американский боец UFC Джастин Гэтжи назвал себя главной угрозой для Нурмагомедова.