Американский боец UFC назвал себя главной угрозой для Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи заявил, что хочет провести титульный поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«У меня есть только одна цель — быть чемпионом мира, поэтому я хочу драться с Хабибом. Думаю, в данный момент я являюсь главной угрозой для его титула», — приводит слова спортсмена MMA Junkie.

При этом американец отметил, что ему не так важно, когда у него состоится ближайший бой.

«В любом случае промоутерам придется мне много заплатить», — сказал Гэтжи.

31 марта в главном бою вечера турнира UFC on ESPN 2 в Филадельфии Гэтжи нокаутировал Эдсона Барбозу.

Ранее Нурмагомедов поблагодарил своих фанатов за поддержку.