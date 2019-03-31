Американский боец UFC назвал себя главной угрозой для Нурмагомедова
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«У меня есть только одна цель — быть чемпионом мира, поэтому я хочу драться с Хабибом. Думаю, в данный момент я являюсь главной угрозой для его титула», — приводит слова спортсмена MMA Junkie.
При этом американец отметил, что ему не так важно, когда у него состоится ближайший бой.
«В любом случае промоутерам придется мне много заплатить», — сказал Гэтжи.
31 марта в главном бою вечера турнира UFC on ESPN 2 в Филадельфии Гэтжи нокаутировал Эдсона Барбозу.
Ранее Нурмагомедов поблагодарил своих фанатов за поддержку.