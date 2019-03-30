Нурмагомедов поблагодарил своих фанатов за поддержку

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к своим болельщикам в социальной сети Instagram.

«Замечательное чувство после пяти чемпионских раундов. До скорой встречи, мои фанаты, очень скоро увидимся. И спасибо вам всем, ребята, за поддержку, которую вы мне оказывали все эти годы», — написал Нурмагомедов.

Последний свой поединок россиянин провёл 6 октября. Тогда он удушающим приёмом победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC.

Глава организации Дана Уайт заявил, что следующий бой Нурмагомедов проведёт в сентябре после окончания дисквалификации за потасовку после противостояния с Макгрегором.

Ранее бразильский боец UFC назвал чемпионом Фергюсона, а не Нурмагомедова.