Бразильский боец UFC называет чемпионом Фергюсона, а не Нурмагомедова
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«Хабиб Нурмагомедов — настоящий боец. Но считаю Тони Фергюсона настоящим чемпионом в лёгкой весовой категории. Надеюсь, Господь поможет ему решить все свои проблемы», — заявил Барбоза YouTube-каналу Helen Yee Sports.
Также спортсмен раскритиковал Конора Макгрегора, сказав, что ирландца больше интересуют деньги и слава, нежели спорт.
Ранее сообщалось, что президент UFC подтвердил, что Нурмагомедов проведёт бой в сентябре.