Бразильский боец UFC называет чемпионом Фергюсона, а не Нурмагомедова

Представитель лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата Эдсон Барбоза называет обладателя пояса в своём весе Хабиба Нурмагомедова настоящим бойцом, но, по его мнению, чемпионом дивизиона является Тони Фергюсон.

«Хабиб Нурмагомедов — настоящий боец. Но считаю Тони Фергюсона настоящим чемпионом в лёгкой весовой категории. Надеюсь, Господь поможет ему решить все свои проблемы», — заявил Барбоза YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Также спортсмен раскритиковал Конора Макгрегора, сказав, что ирландца больше интересуют деньги и слава, нежели спорт.

Ранее сообщалось, что президент UFC подтвердил, что Нурмагомедов проведёт бой в сентябре.