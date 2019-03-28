Бразильский боец UFC называет чемпионом Фергюсона, а не Нурмагомедова

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Представитель лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата Эдсон Барбоза называет обладателя пояса в своём весе Хабиба Нурмагомедова настоящим бойцом, но, по его мнению, чемпионом дивизиона является Тони Фергюсон.
Бразильский боец UFC называет чемпионом Фергюсона, а не Нурмагомедова
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Хабиб Нурмагомедов — настоящий боец. Но считаю Тони Фергюсона настоящим чемпионом в лёгкой весовой категории. Надеюсь, Господь поможет ему решить все свои проблемы», — заявил Барбоза YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Также спортсмен раскритиковал Конора Макгрегора, сказав, что ирландца больше интересуют деньги и слава, нежели спорт.

Ранее сообщалось, что президент UFC подтвердил, что Нурмагомедов проведёт бой в сентябре.

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