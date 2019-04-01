Бобровский признан главной звездой недели в НХЛ

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В четырёх матчах своей команды на минувшей неделе россиянин дважды сыграл на ноль и отразил в среднем 96,6% бросков. При этом его коэффициент надёжности составил 1,00.

Второй звездой стал форвард «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци, а замкнул тройку лучших вратарь «Аризона Койотс» Дарси Кюмпер.

Ранее сообщалось, что Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ.