Бобровский признан главной звездой недели в НХЛ

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Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бобровский признан главной звездой недели в НХЛ
  • ©John Crouch/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В четырёх матчах своей команды на минувшей неделе россиянин дважды сыграл на ноль и отразил в среднем 96,6% бросков. При этом его коэффициент надёжности составил 1,00.

Второй звездой стал форвард «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци, а замкнул тройку лучших вратарь «Аризона Койотс» Дарси Кюмпер.

Ранее сообщалось, что Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ.

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