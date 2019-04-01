Бобровский признан главной звездой недели в НХЛ
- ©John Crouch/Icon Sportswire
- globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В четырёх матчах своей команды на минувшей неделе россиянин дважды сыграл на ноль и отразил в среднем 96,6% бросков. При этом его коэффициент надёжности составил 1,00.
Второй звездой стал форвард «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци, а замкнул тройку лучших вратарь «Аризона Койотс» Дарси Кюмпер.
Ранее сообщалось, что Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ.