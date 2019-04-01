Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» россиянин отразил 38 бросков из 38 и помог своей команде победить со счётом 4:0.

Главной звездой дня стал форвард «Детройт Ред Уингз» Энтони Манта, набравший 5 (3 + 2) очков в игре с «Бостон Брюинз».

Второй звездой стал голкипер «Аризона Койотс» Дарси Кемпер, отразивший все 39 бросков в матче с «Миннесота Уайлд».

Ранее сообщалось, что «Калгари» четвёртый раз в истории выиграл Западную конференцию НХЛ.