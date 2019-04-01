«Калгари» четвёртый раз в истории выиграл Западную конференцию НХЛ

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«Калгари Флэймз» досрочно занял первое место в Западной конференции регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Калгари» четвёртый раз в истории выиграл Западную конференцию НХЛ
  • Reuters

Это стало известно после победы «Калгари» над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.

Таким образом, «Калгари» набрал 105 очков после 79 матчей и стал недосягаем для соперников. Для канадского клуба это четвёртая в истории победа в регулярном чемпионате конференции. Прежде это происходило в 1988, 1989 и 1990 годах.

Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский стал лидером сезона в НХЛ по количеству сухих матчей, обновив личный рекорд.

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