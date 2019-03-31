Тренер «Салавата Юлаева»: «Авангард» нас полностью переиграл во всём

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цульгин прокомментировал поражение своей команды от омского «Авангарда» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Сегодня «Авангард» нас полностью переиграл. В желании, в движении — во всём. Мне нечего сказать, мы уступили по игре сегодня. Я недоволен всей командой, сегодня все играли плохо, из этого всё и вытекает», — приводит слова Цульгина РИА Новости.

«Салават Юлаев» во второй раз проиграл «Авангарду» и уступает в серии со счётом 0:2. Третья и четвёртая игры пройдут в Уфе 2 и 4 апреля соответственно.

Ранее Боб Хартли заявил, что доволен игрой «Авангарда» во втором матче с «Салаватом Юлаевым».