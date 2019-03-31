Тренер «Салавата Юлаева»: «Авангард» нас полностью переиграл во всём

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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цульгин прокомментировал поражение своей команды от омского «Авангарда» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Тренер «Салавата Юлаева»: «Авангард» нас полностью переиграл во всём
  • РИА Новости

«Сегодня «Авангард» нас полностью переиграл. В желании, в движении — во всём. Мне нечего сказать, мы уступили по игре сегодня. Я недоволен всей командой, сегодня все играли плохо, из этого всё и вытекает», — приводит слова Цульгина РИА Новости.

«Салават Юлаев» во второй раз проиграл «Авангарду» и уступает в серии со счётом 0:2. Третья и четвёртая игры пройдут в Уфе 2 и 4 апреля соответственно.

Ранее Боб Хартли заявил, что доволен игрой «Авангарда» во втором матче с «Салаватом Юлаевым».

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