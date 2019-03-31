«Авангард» одержал вторую победу над «Салаватом Юлаевым» в финале Восточной конференции КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Авангарду» принесли шайбы Сергея Широкова, Тейлора Бека, Кирилла Семёнова и Алексея Емелина.
«Салават Юлаев» ответил голом Владимира Ткачёва.
Счёт в серии стал 2:0 в пользу «Авангарда». Третья и четвёртая игры пройдут в Уфе 2 и 4 апреля соответственно.
Ранее Игорь Никитин рассказал, за счёт чего ЦСКА во второй раз обыграл СКА в финале Западной конференции КХЛ.