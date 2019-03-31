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«Авангард» одержал вторую победу над «Салаватом Юлаевым» в финале Восточной конференции КХЛ

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Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» одержал вторую победу над «Салаватом Юлаевым» в финале Восточной конференции КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Авангарду» принесли шайбы Сергея Широкова, Тейлора Бека, Кирилла Семёнова и Алексея Емелина.

«Салават Юлаев» ответил голом Владимира Ткачёва.

Счёт в серии стал 2:0 в пользу «Авангарда». Третья и четвёртая игры пройдут в Уфе 2 и 4 апреля соответственно.

Ранее Игорь Никитин рассказал, за счёт чего ЦСКА во второй раз обыграл СКА в финале Западной конференции КХЛ.

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