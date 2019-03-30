Никитин рассказал, за счёт чего ЦСКА во второй раз обыграл СКА в финале Западной конференции КХЛ

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных над петербургским СКА во втором матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Тяжёлая победа. Такая же, как позавчера. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Никитина «Чемпионат».

Он также рассказал, что изменилось в игре команды по сравнению с первым матчем серии.

«Энергии добавили, двигались, пытались завладеть инициативой. Ничего нового, две мастеровитые команды. Кто с шайбой играет, у того и преимущество», — добавил специалист.

ЦСКА обыграл СКА во второй раз и ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2:0. Третья и четвёртая игры пройдут в Санкт-Петербурге 1 и 3 апреля соответственно.

Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв объяснил, почему СКА не сумел во второй раз обыграть ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ.