Никитин рассказал, за счёт чего ЦСКА во второй раз обыграл СКА в финале Западной конференции КХЛ

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных над петербургским СКА во втором матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Никитин рассказал, за счёт чего ЦСКА во второй раз обыграл СКА в финале Западной конференции КХЛ
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Тяжёлая победа. Такая же, как позавчера. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Никитина «Чемпионат».

Он также рассказал, что изменилось в игре команды по сравнению с первым матчем серии.

«Энергии добавили, двигались, пытались завладеть инициативой. Ничего нового, две мастеровитые команды. Кто с шайбой играет, у того и преимущество», — добавил специалист.

ЦСКА обыграл СКА во второй раз и ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2:0. Третья и четвёртая игры пройдут в Санкт-Петербурге 1 и 3 апреля соответственно.

Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв объяснил, почему СКА не сумел во второй раз обыграть ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить