Никитин рассказал, за счёт чего ЦСКА во второй раз обыграл СКА в финале Западной конференции КХЛ
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«Тяжёлая победа. Такая же, как позавчера. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Никитина «Чемпионат».
Он также рассказал, что изменилось в игре команды по сравнению с первым матчем серии.
«Энергии добавили, двигались, пытались завладеть инициативой. Ничего нового, две мастеровитые команды. Кто с шайбой играет, у того и преимущество», — добавил специалист.
ЦСКА обыграл СКА во второй раз и ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2:0. Третья и четвёртая игры пройдут в Санкт-Петербурге 1 и 3 апреля соответственно.
Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв объяснил, почему СКА не сумел во второй раз обыграть ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ.