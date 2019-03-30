Воробьёв объяснил, почему СКА не сумел во второй раз обыграть ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение своих подопечных от московского ЦСКА во втором матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Воробьёв объяснил, почему СКА не сумел во второй раз обыграть ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ
  • © Aleksandr Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Забивать нам надо. С одним голом сложно выиграть. Были готовы к такой игре ЦСКА. Нас не пускают на пятак, но надо всё равно пробираться. Надо с потом и кровью», — приводит слова Воробьёва Sport24.

Он отметил, что не видит вины Игоря Шестёркина в пропущенных шайбах.

«Будут ли изменения в составе на следующий матч? Будем думать», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что ЦСКА удвоил преимущество в серии со СКА в финале Западной конференции КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить