Воробьёв объяснил, почему СКА не сумел во второй раз обыграть ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ
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- globallookpress.com
«Забивать нам надо. С одним голом сложно выиграть. Были готовы к такой игре ЦСКА. Нас не пускают на пятак, но надо всё равно пробираться. Надо с потом и кровью», — приводит слова Воробьёва Sport24.
Он отметил, что не видит вины Игоря Шестёркина в пропущенных шайбах.
«Будут ли изменения в составе на следующий матч? Будем думать», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что ЦСКА удвоил преимущество в серии со СКА в финале Западной конференции КХЛ.