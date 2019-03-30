Воробьёв объяснил, почему СКА не сумел во второй раз обыграть ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ

Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение своих подопечных от московского ЦСКА во втором матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Забивать нам надо. С одним голом сложно выиграть. Были готовы к такой игре ЦСКА. Нас не пускают на пятак, но надо всё равно пробираться. Надо с потом и кровью», — приводит слова Воробьёва Sport24.

Он отметил, что не видит вины Игоря Шестёркина в пропущенных шайбах.

«Будут ли изменения в составе на следующий матч? Будем думать», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что ЦСКА удвоил преимущество в серии со СКА в финале Западной конференции КХЛ.