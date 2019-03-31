Хартли доволен игрой «Авангарда» во втором матче с «Салаватом Юлаевым»
- РИА Новости
«Сегодня вся команда выложилась — от бригад большинства до вратаря. Сложно сказать сразу по всем матчам, но думаю, это была самая цельная игра за весь сезон для нашей команды. Мы доминировали, играли дисциплинированно и заслужили эту победу. Одно удовольствие работать с этой командой», — приводит слова Хартли РИА Новости.
Ранее сообщалось, что «Авангард» одержал вторую победу над «Салаватом Юлаевым» в финале Восточной конференции КХЛ.
Третья и четвёртая игры пройдут в Уфе 2 и 4 апреля соответственно.