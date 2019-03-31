Хартли доволен игрой «Авангарда» во втором матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу своих подопечных над уфимским «Салаватом Юлаевым» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Сегодня вся команда выложилась — от бригад большинства до вратаря. Сложно сказать сразу по всем матчам, но думаю, это была самая цельная игра за весь сезон для нашей команды. Мы доминировали, играли дисциплинированно и заслужили эту победу. Одно удовольствие работать с этой командой», — приводит слова Хартли РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Авангард» одержал вторую победу над «Салаватом Юлаевым» в финале Восточной конференции КХЛ.

Третья и четвёртая игры пройдут в Уфе 2 и 4 апреля соответственно.