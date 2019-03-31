Семак считает, что «Зенит» заслуженно победил «Оренбург» в матче РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над «Оренбургом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вторым таймом я доволен — хорошо сыграли и в обороне, и в атаке. Первый тайм… Мы стараемся работать, но иногда сложно. Не было ни движений, ни эмоций, ни скорости. Ещё очень плохо сыграли в обороне», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что отыгрываться всегда сложно, но его команде удалось справиться с поставленной задачей.

«Однако надо включаться с первых минут. Заслуженно победили, вопросов никаких нет. Эта победа — один из шажочков вперёд. Пока находимся наверху в таблице, идём от игры к игре», — добавил специалист.

«Зенит» на своём поле обыграл «Оренбург» со счётом 3:1 и упрочил своё лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» вывесили баннер в память погибших при бомбардировках Югославии.