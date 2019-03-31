Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память погибших при бомбардировках Югославии

Болельщики петербургского «Зенита» на матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» почтили память погибших при бомбардировках Югославии.

Фанаты сине-бело-голубых вывесили баннер, посвящённый бомбардировкам Югославии со стороны сил НАТО с 24 марта по 10 июня 1999 года.

На полотне были изображены разрушенная после бомбардировки церковь и склонившийся над развалинами православный священник.

Ранее президент «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему фанатам запретили баннер к годовщине бомбардировки Белграда на контрольном матче с «Аустрией».