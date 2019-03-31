Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память погибших при бомбардировках Югославии

Короткая ссылка
Болельщики петербургского «Зенита» на матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» почтили память погибших при бомбардировках Югославии.
Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память погибших при бомбардировках Югославии
  • РИА Новости

Фанаты сине-бело-голубых вывесили баннер, посвящённый бомбардировкам Югославии со стороны сил НАТО с 24 марта по 10 июня 1999 года.

На полотне были изображены разрушенная после бомбардировки церковь и склонившийся над развалинами православный священник.

Ранее президент «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему фанатам запретили баннер к годовщине бомбардировки Белграда на контрольном матче с «Аустрией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить