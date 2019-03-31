Месси преодолел отметку в 40 забитых мячей в официальных матчах в десятом сезоне подряд

Оформив дубль в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу с «Эспаньолом», аргентинский нападающий Лионель Месси преодолел отметку в 40 забитых мячей в официальных поединках сезона-2018/19 во всех турнирах.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что данное достижение покорилось лидеру каталонского коллектива в десятом сезоне подряд.

На данный момент в активе Месси значится 41 забитый мяч в текущем сезоне. 31 раз он поражал ворота соперников в поединках испанского чемпионата, дважды забивал в рамках Кубка Испании и отметился восемью точными ударами в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд экс-голкипера «Реала» Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании по футболу