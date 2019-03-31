Месси преодолел отметку в 40 забитых мячей в официальных матчах в десятом сезоне подряд

Короткая ссылка
Оформив дубль в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу с «Эспаньолом», аргентинский нападающий Лионель Месси преодолел отметку в 40 забитых мячей в официальных поединках сезона-2018/19 во всех турнирах.
Месси преодолел отметку в 40 забитых мячей в официальных матчах в десятом сезоне подряд
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что данное достижение покорилось лидеру каталонского коллектива в десятом сезоне подряд.

На данный момент в активе Месси значится 41 забитый мяч в текущем сезоне. 31 раз он поражал ворота соперников в поединках испанского чемпионата, дважды забивал в рамках Кубка Испании и отметился восемью точными ударами в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд экс-голкипера «Реала» Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании по футболу

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить