Хохлов рассказал, почему игроки «Динамо» часто нарушали правила на футболистах «Локомотива»
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«Просили вступать в прессинг, активно возвращать мяч. Но такие игры, дерби, эмоции зашкаливают», — приводит слова Хохлова «Чемпионат».
Футболисты «Динамо» 18 раз нарушили правила на игроках «Локомотива», жёлтые карточки получили Тони Шунич, Абдул Азиз Теттех и Евгений Марков.
Встреча «Динамо» и «Локомотива» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.
Ранее Хохлов заявил, что в матче с «Локомотивом» игроков «Динамо» в очередной раз подвела реализация создаваемых голевых моментов.