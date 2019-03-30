Хохлов рассказал, почему игроки «Динамо» часто нарушали правила на футболистах «Локомотива»

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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о причинах большого количества нарушений со стороны его подопечных на игроках столичного «Локомотива» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хохлов рассказал, почему игроки «Динамо» часто нарушали правила на футболистах «Локомотива»
  • ©fcdynamo.ru

«Просили вступать в прессинг, активно возвращать мяч. Но такие игры, дерби, эмоции зашкаливают», — приводит слова Хохлова «Чемпионат».

Футболисты «Динамо» 18 раз нарушили правила на игроках «Локомотива», жёлтые карточки получили Тони Шунич, Абдул Азиз Теттех и Евгений Марков.

Встреча «Динамо» и «Локомотива» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.

Ранее Хохлов заявил, что в матче с «Локомотивом» игроков «Динамо» в очередной раз подвела реализация создаваемых голевых моментов.

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