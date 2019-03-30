Хохлов о поражении от «Локомотива»: в очередной раз подвела реализация

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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своих подопечных от столичного «Локомотива» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хохлов о поражении от «Локомотива»: в очередной раз подвела реализация
  • ©fcdynamo.ru

«По игре в целом всё неплохо, но в очередной раз подвела реализация. Футбол — это забитые голы, надо забивать, чтобы добиваться победы», — приводит слова Хохлова «Чемпионат».

Он отметил, что не может найти ответ на вопрос о причинах столь низкой реализации создаваемых голевых моментов.

«Я же не даю установку не забивать. Мы отрабатываем моменты, моделируем ситуации. Но проблемы с реализацией есть, я их признаю», — добавил тренер.

Встреча «Динамо» и «Локомотива» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.

Ранее Юрий Сёмин объяснил, почему Джефферсон Фарфан не играл с «Динамо».

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