Голкипер тульского «Арсенал» Левашов выбыл на длительный срок из-за травмы

Голкипер тульского футбольного клуба «Арсенал» Михаил Левашов выбыл из строя на срок порядка шести недель из-за травмы.

По словам пресс-атташе клуба Евгения Овсянникова, которые передаёт ТАСС, 27-летний голкипер получил вывих безымянного пальца правой руки, и на восстановление ему потребуется порядка шести недель.

Эпизод произошёл на 24-й минуте матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» в борьбе с Максимом Канунниковым, после чего Левашов был заменён.

Встреча завершилась победой «Арсенала» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Динамо» и поднялся на второе место в РПЛ.