Тарасенко высказался о выходе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал выход своей команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тарасенко высказался о выходе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ
  • Reuters

«Смена тренера была трудным моментом, у нас было несколько очень эмоциональных разговоров. Наставник сказал, что считает «Сент-Луис» командой плей-офф, даже если мы идём на последнем месте. Наверное, после этого что-то изменилось, потому что парни начали играть друг за друга», — приводит слова спортсмена официальный сайт клуба.

По его словам, что-то поменялось в игре команды после побед над такими сильными соперниками, как «Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он считает, что у «Сент-Луиса» прибавилось сил и уверенности. Тарасенко также отметил, что команда не строила грандиозных планов на будущее, а действовала постепенно, и именно это оказалось решающим фактором успеха.

«В начале сезона о «Сент-Луисе» писали статьи, где говорили, что мы уже закончили сезон, что результата не будет и нынешний год — бесполезный. Но мы верили, что можем изменить ситуацию, просто пришлось много работать», — сказал Тарасенко.

Ранее сообщалось, что Тарасенко вышел на пятое место по заброшенным шайбам в истории «Сент-Луиса».

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