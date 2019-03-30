Тарасенко вышел на пятое место по заброшенным шайбам в истории «Сент-Луиса»

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вышел на пятое место в истории клуба по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Тарасенко вышел на пятое место по заброшенным шайбам в истории «Сент-Луиса»
  • AFP
  • © TOM PENNINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) россиянин забросил свою 30-ю шайбу в сезоне. Теперь на его счету 208 голов в составе «блюзменов».

По этому показателю он делит пятое место с Кейтом Ткачуком. На четвёртом месте находится Гарри Ангер с 292 шайбами.

Рекордсменом клуба является Бретт Халл (527).

Ранее сообщалось, что два очка Бучневича и 44 сейва Георгиева помогли «Рейнджерс» победить «Сент-Луис» в НХЛ.

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