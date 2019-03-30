Два очка Бучневича и 44 сейва Георгиева помогли «Рейнджерс» победить «Сент-Луис» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Бучневича и 44 сейва Георгиева помогли «Рейнджерс» победить «Сент-Луис» в НХЛ
  • Reuters
  • © Brad Penner-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев отличились Райан Строум, Павел Бучневич, Джимми Веси и Крис Крайдер. У «блюзменов» шайбы забросили Владимир Тарасенко и Дэвид Перрон.

Бучневич также отметился результативной передачей и был признан второй звездой матча. Главной же звездой стал его одноклубник россиянин Александр Георгиев, который отразил 44 броска по воротам из 46.

Ранее Бучневич оценил сезон для своей команды.

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