Два очка Бучневича и 44 сейва Георгиева помогли «Рейнджерс» победить «Сент-Луис» в НХЛ
- Reuters
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Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 4:2.
В составе хозяев отличились Райан Строум, Павел Бучневич, Джимми Веси и Крис Крайдер. У «блюзменов» шайбы забросили Владимир Тарасенко и Дэвид Перрон.
Бучневич также отметился результативной передачей и был признан второй звездой матча. Главной же звездой стал его одноклубник россиянин Александр Георгиев, который отразил 44 броска по воротам из 46.
Ранее Бучневич оценил сезон для своей команды.