В КХЛ объяснили, почему была засчитана шайба «Авангарда» в ворота «Салавата Юлаева» в ОТ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) объяснили, почему была засчитана шайба нападающего омского «Авангарда» Сергея Шумакова в ворота уфимского «Салавата Юлаева» в овертайме первого матча серии финала Восточной конференции.

Как сообщает официальный сайт лиги, игрок омского коллектива Сергей Широков никаким образом не мешал голкиперу защищать свои ворота или занимать необходимую позицию.

Напомним, что после взятия ворот тренерский штаб уфимской команды запросил видеоповтор эпизода в связи с возможной блокировкой голкипера команды Юхи Метсолы со стороны Сергея Широкова, однако арбитры не стали менять первоначальное решение.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Авангарда».

Ранее тренер «Салавата Юлаева» выразил мнение, что победная шайба «Авангарда» была заброшена с нарушением правил.